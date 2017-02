Recorde nacional no lançamento do disco

Francisco Belo, atleta que o ano passado trocou o Sporting pelo Benfica, bateu neste sábado, em Leiria, durante os Campeonatos Nacionais de lançamentos de Inverno, o recrode nacional do lançamentro do disco, ao atingir 61,55m. Esta melhor marca nacional melhora em 55 centimetros o anterior registo de topo, obtido no mesmo local por Jorge Grave, a 23 de Fevereiro de 2013.

PUB

Francisco Belo, nascido a 27 de Março de 1991, já na semana passada mostrara que poderia chegar ao recorde nacional, tendo lançando 60,09m, também em Leiria, tornando-se então o terceiro melhor português de sempre, e pulverizando o seu anterior máximo pessoal, fixado em 56,15m em 2015, quando ainda represetava o Desportivo de Castelo Branco, sua terra natal.

Outro aspecto importante referente ao resulado deste sábado é o facto de Francisco Belo ser, pelo menos até agora, sobretudo, um especialista do lançamento do peso, prova na qual conseguiu mínimos de presença nos Europeus de pista coberta do próximo fim de semana, em Belgrado, ao lançar recentemente 20,35m.

PUB

PUB

PUB