Levados pelo mau tempo em Joanesburgo

Ricardo Melo Gouveia esteve em bom nível na segunda volta do Joburg Open, jogada no mais difícil dos dois campos do Royal Johannesburg and Kensington Golf Club, o East Course (par-72).

O n.º 1 português completou nesta manhã de sábado os dois buracos que lhe faltavam, o 17 e o 18, fazendo o par em ambos para uma volta de 70 sem bogeys, que lhe permitiu uma subida de 17 lugares para integrar o lote dos 147.ºs classificados, entre 210 jogadores (é o field mais alargado do European Tour).

Revelou-se no entanto insuficiente para passar o cut, face ao 73 do primeiro dia no West Course (par-71), debaixo de muita chuva na quinta-feira, tanta que o campo inundou e a prova teve de parar, havendo 98 jogadores que não a conseguiram concluir – só o fizeram ontem sexta-feira.

Somando 143 (par), Melo Gouveia falhou a passagem por 4 pancadas, tendo sido este o seu quinto torneio da época e o quarto consecutivo em que falha o acesso à fase final. A sua melhor marca mantém-se aquela do seu primeiro torneio do ano, o 23.º lugar em Abu Dhabi.

Quanto a Filipe Lima, fez duas voltas abaixo do par e falhou o cut por duas, com volta de 71 no East Course e de 70 no West, para um total de 141 (-2). Foi o seu segundo torneio do ano no European Tour – o outro foi no Qatar e também falhou o cut.

Mas os dois portugueses que este ano competem na alta-roda europeia mantêm-se na África do Sul, pois é lá que se joga também o torneio da próxima semana, o Tshwane Open, um torneio fundado em 2013 que se joga no Pretoria Country Club, em Waterkloof.

Para Melo Gouveia será uma estreia no Tshwane Open, Lima já o jogou duas vezes tendo falhado o cut em 2014 e sido 57.º em 2016. O melhor português neste evento é Ricardo Santos, 35.º em 2015 e 55.º em 2014.

No topo da tabela no Joburg Open, Paul Waring, o líder provisório na sexta-feira quando a prova foi interrompida por falta de luz, voltou hoje de manhã ao campo para concluir o último buraco que lhe faltava na segunda volta, no East Course, fez bogey e deixou-se apanhar pelo sul-africano Darren Fichtard. Partilham o comando com -11.

