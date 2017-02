Estoril quer moralizar-se com o Sporting

Com o campeonato a entrar na recta final e com as eleições à porta, a deslocação ao Estoril ganha particular relevância na errática carreira do Sporting esta temporada. E para dramatizar ainda mais a conjuntura, há ainda a incógnita de saber qual a alternativa que Jorge Jesus irá encontrar para colmatar a lesão do “capitão” Adrien Silva, a grande referência do meio-campo “leonino”.

Num campo, onde os lisboetas perderam apenas duas vezes, em 24 partidas disputadas para a Liga, os três pontos em disputa tornam-se fundamentais para manter acesa a esperança de uma recuperação na tabela classificativa nas 12 jornadas que restam até ao final da prova. Uma dúzia de rondas onde o Sporting terá de defrontar três equipas do top-5 do campeonato, onde a distância para o líder Benfica continua a ser de distantes dez pontos.

Para além do balanço positivo no histórico dos confrontos, poderá também ter um efeito positivo para os “leões” o facto de o Estoril ir defrontar o Benfica, também em casa, já na terça-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Mas a verdade é que os “canarinhos” não estão exactamente confortáveis em relação à manutenção, necessitando pontuar para respirar um pouco melhor nos lugares mais baixos da classificação.

Por isso mesmo, o treinador estorilista não quer ouvir falar em “gestão” do plantel para o confronto com a equipa de Alvalade. Pelo contrário, aposta tudo numa vitória, que possa moralizar a equipa para o último obstáculo que a separa da final do Jamor. “Escolher um? Quero vencer os dois jogos, é esse o meu objectivo”, garantiu Pedro Carmona, esta sexta-feira, na antevisão da 22.ª jornada.

