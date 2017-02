Espanhóis garante vitória do Chelsea, Marco Silva empata

O Chelsea deu neste sábado mais um passo no objectivo do título de campeão inglês de futebol, ao receber e vencer o Swansea (3-1), numa jornada em que os rivais Manchester City e Arsenal têm os seus jogos adiados.

Os “blues” concluem a 26.ª jornada com 63 pontos, mais 11 do que o City, de Pep Guardiola, que tem a recepção ao Manchester United adiada, face ao compromisso da equipa de José Mourinho neste domingo diante do Southampton, de Cédric Soares, na final da Taça da Liga. Na mesma situação está o Arsenal, terceiro classificado no campeonato com os mesmos pontos do Tottenham (50 pontos, a 13 do Chelsea), que viu o seu jogo da ronda adiado, visto que visitaria o Southampton.

Em Stamford Bridge, o Chelsea marcou cedo, colocou-se em vantagem, com golo de Fàbregas, aos 19 minutos, mas ainda sofreu o empate antes do intervalo, com o também espanhol Fernando Llorente a 'assustar' os londrinos, aos 45+2. Na segunda metade foi preciso esperar até aos últimos 20 minutos do encontro para novamente um espanhol, no caso Pedro Rodríguez, fazer o 2-1 (72 minutos), e já aos 84 foi o também internacional espanhol Diego Costa a descansar a equipa, com o 3-1 (84).

Foi uma jornada nada proveitosa para o Hull City, do treinador português Marco Silva, que caiu para o 19.º e penúltimo lugar, após empatar em casa com o Burnley (1-1) e viu o Crystal Palace vencer o Middlesbrough (1-0) e sair da zona de despromoção.Um cenário que também fez o campeão Leicester entrar na 'zona de perigo', ainda que os “foxes” apenas joguem na segunda-feira, quando receberem o Liverpool, poucos dias depois do clube ter despedido Claudio Ranieri.

A jornada deu ainda vitórias ao Everton, diante do aflito Sunderland (2-0), e ao West Bromwich, perante o Bournemouth (2-1), mantendo as equipas perto da zona europeia.

