V. Guimarães bate Moreirense e passa Sp. Braga

O Vitória de Guimarães venceu esta sexta-feira o vizinho Moreirense (1-0), em jogo da 23.ª jornada, disputado no Estádio D. Afonso Henriques, e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar da Liga portuguesa, por troca com o Sporting de Braga, somando 39 pontos, mais um do que o rival minhoto.

Hurtado (34') assinou o golo da vitória da equipa de Pedro Martins, suplantando um Moreirense que até rematou mais e criou melhores oportunidades de golo - como um remate de Shons (18') à barra -, mas que acabou por ser penalizado pela absoluta ineficácia do ataque.

O campeão de Inverno ainda não venceu desde a conquista da Taça da Liga: soma três derrotas e dois empates e permanece na zona de risco, com mais quatro pontos que o penúltimo classificado, o Nacional.

