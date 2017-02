Benfica e Chaves reencontram-se na Luz 18 anos depois

Era a recta final da temporada 1998-99 e o Benfica já não podia ir além do terceiro lugar. Em Maio de 1999 o Chaves visitou pela última vez o recinto dos “encarnados”, regressando a Trás-os-Montes vergado a uma derrota por 4-1. Os flavienses deixaram nesse dia de ter hipóteses matemáticas de chegar à manutenção e despediram-se do escalão principal até ao regresso, nesta época. Logo à noite (21h, BTV) os dois emblemas reencontram-se no palco lisboeta e o contexto é radicalmente diferente para ambos: o Benfica joga para manter a liderança da classificação, o Chaves para a tranquilidade – com 17 pontos de vantagem sobre o primeiro clube em zona de despromoção, só um desastre épico tirará os flavienses da I Liga.

“O Chaves é uma equipa que tem estado muito bem. Está fazer uma belíssima campanha e vai criar-nos dificuldades. Temos de ser criteriosos nos momentos em que perdemos a bola. Mas isto não muda em nada a nossa forma de estar: é um jogo em nossa casa e queremos dar continuidade aos resultados que temos vindo a fazer. Queremos ganhar”, frisou Rui Vitória, que voltou a falar de arbitragem: “Estamos sempre muito atentos e manifestamo-nos quando entendemos que temos de nos manifestar. Queremos que toda a gente seja o mais profissional possível”. Jonas “está em condições” foi convocado, mas Vitória não desvendou se o brasileiro jogará de início.

Ricardo Soares, treinador do Chaves, saudou a pressão e disse que quer pontuar: “Temos de estar no nosso limite e se o adversário não estiver bem acredito que podemos trazer pontos. O futebol é simples, temos de estar sempre pressionados a fazer o melhor, quero a minha equipa pressionada na Luz.”

