Cavaco não queria dissolver Parlamento

Numa entrevista de quase 45 minutos à RTP, Cavaco Silva aproveitou para fazer uma espécie de relançamento do seu livro Quinta-feira e outros dias, assumiu-se como "pessoa de rigor e de trabalho" e disse que, se houvesse alternativa, não teria demitido o governo de José Sócrates. "Não dissolveria o Parlamento se não fosse todos os partidos terem dito que não havia condições para formar outro governo."

Cavaco Silva escolheu a primeira resposta para voltar a explicar que "este livro tem principalmente um objectivo de prestar contas pelo exercício de cargos públicos" e dar a conhecer a parte mais importante das tarefas e dos poderes de um Presidente da República, preenchendo uma lacuna até aqui existente.

O manuscrito está nas mãos dos editores desde Novembro do ano passado, oito meses depois de Cavaco Silva sair de Belém, mas a primeira parte foi escrita quando o ex-Presidente ainda estava em funções, exercendo a sua magistratura de influência. "A primeira parte estava totalmente escrita e há bastante tempo, enquanto ainda exercia as funções de chefe de Estado", disse Cavaco Silva.

"A vida correu-me bem"

Recusando que este livro seja um ajuste de contas com José Sócrates ou com qualquer outra pessoa, Cavaco diz: "Não preciso de ajustar contas com ninguém". "A vida correu-me bem", disse o ex-Presidente, considerando-se bem-sucedido profissionalmente ("fui professor catedrático") e politicamente (citando o facto de ter primeiro-ministro durante dez anos e Presidente durante outra década).

Das 188 reuniões com José Sócrates, Cavaco apenas reconhece que duas "foram muito difíceis": uma por ocasião do PEC IV e outra em Setembro de 2009. "O primeiro ministro não me informou, sobre o PEC IV, e eu disse-lhe numa reunião que era uma deslealdade".

"Os dias loucos do Orçamento de 2011" são recordados na entrevista como dias em que, de segunda a sexta-feira, Cavaco estava em contacto permanente com governantes e outros políticos para ajudar a que o orçamento fosse aprovado.

Em matéria de processos judiciais, Cavaco Silva resguarda-se e evita fazer considerações, nomeadamente sobre José Sócrates, afirmando-se "totalmente surpreendido" com a detenção do ex-primeiro ministro, porque nunca se apercebeu de "qualquer actuação legalmente menos correcta".

Sobre Sócrates, o primeiro-ministro a quem dedica mais páginas do seu livro, Cavaco disse ainda: "Tenho absoluta certeza daquilo que eu vi, que José Sócrates nunca faria um entendimento com a extrema esquerda em Portugal".

Ainda assim, o ex-chefe de Estado recusa falar sobre o actual Governo e as circunstâncias em que tomou posse. Outro volume haverá sobre este assunto, assume Cavaco Silva.

Nega crítica a Marcelo

Vítor Gonçalves, o jornalista que conduziu a entrevista na RTP, questionou Cavaco sobre se se pode deduzir do que escreve que não aprecia o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa. "Escrevi essa parte [sobre popularidade e mediatismo] muito antes de saber quem seria o Presidente da República", diz Cavaco, dando a perceber que aquele é o seu entendimento sobre as funções presidenciais e não mais do que isso. "Tenho um grande respeito quer pelos Presidentes da República que me antecederam, quer pelo actual. Ninguém me vai ouvir nenhum comentário sobre a forma como exerceram ou estão a exercer as funções".

Quando questionado sobre se o resgate de 2011 poderia ter sido evitado, Cavaco Silva tece algumas considerações técnicas para explicar que aquela situação de emergência é um processo comunicado e está bem explicado no livro, mas reconhece que devia ter havido uma mudança de rumo de políticas, como, aliás, avisou no discurso de tomada de posse de 2011. "A situação internacional era complexa e exigia menos obras públicas", explica. "Mas mesmo que o PEC IV tivesse sido aprovado, já não conseguiríamos evitar" o resgate, diz.

Questionado sobre a razão por que não desmentiu, na altura, as notícias sobre a vigilância em Belém, Cavaco justificou-se com o facto de ser uma "historieta de Verão", "absurda" e "sem o mínimo fundamento". Acrescentando que estava de férias, Cavaco diz que entendeu não se envolver e que só mais tarde fez "a interpretação total".

O ex-Presidente recuperou ainda a sua famosa aversão aos media. "Leio muito pouco a comunicação social. Tenho outras fontes de informação", assume Cavaco Silva, recuperando a ideia, que o tornou famoso, de que não lê jornais.

