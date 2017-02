Zenit dá a volta e fracassa ao cair do pano

Isaac Kiese Thelin gelou, esta quinta-feira, em partida da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, o Petrovsky de S. Petersburgo com um golo aos 90 minutos, garantindo a passagem dos belgas do Anderlecht aos "oitavos", depois de o Zenit ter dado a volta à eliminatória e ter estado a vencer por 3-0.

Os portugueses Danny e Luís Neto tinham a tarefa dificultada pela derrota (2-0) averbada no Vanden Stock, em Bruxelas. Mas um bis de Giuliano (24' e 78') e um golo de Dzyuba (72') colocavam os russos nos oitavos-de-final, objectivo comprometido pelo golo do sueco mesmo ao cair do pano (3-1).

Depois de o Krasnodar ter eliminado o Fenerbahçe - e enquanto aguarda a confirmação da passagem do Rostov em Praga (após os 4-0 da primeira mão) -, a Rússia preparava-se para reforçar a posição no ranking, mas acabou por ver o Zenit eliminado.

A actuar no Olímpico de Roma, com o conforto de quatro golos de vantagem, o treinador Luciano Spalletti apostou num "onze" alternativo, liderado por Francesco Totti e no qual se estreou o português Mário Rui. Nesta conjuntura, os italianos acabaram por ser dominados por um Villarreal ferido no orgulho e empenhado em rectificar a imagem deixada no El Madrigal. O golo de Borré (15') alimentou a esperança dos espanhóis, que acabaram por esbarrar na exibição do guarda-redes brasileiro Allison (0-1).

O Besiktas de Ricardo Quaresma passou sem surpresa, depois da vitória robusta alcançada em Israel, por 3-1. O Hapoel Beer-Sheva, de Miguel Vítor, ainda igualou a partida depois de o camaronês Aboubakar (17') ter inaugurado o marcador, mas a missão era praticamente impossível e os turcos venceram de novo (2-1), com 5-2 no total.

Em frente segue ainda o português Nuno Morais do APOEL Nicósia, que bateu o Athletic Bilbau (2-0), recuperando da desvantagem de um golo da primeira mão (3-2).

O Ajax segue para os oitavos-de-final graças a um golo de Nick Viergever (49'), depois do nulo registado na Polónia, ficando o Legia Varsóvia pelo caminho.

