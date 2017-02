Os dois actuais melhores portugueses em Portimão

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, que residem, respetivamente, em Londres e Paris, são os dois portugueses com entrada direta garantida no 55.º Open de Portugal no Morgado Golf Resort, o torneio do European Tour que regressa ao calendário da primeira divisão do golfe profissional europeu, após uma ausência de sete anos.

O torneio coorganizado pelo grupo NAU Hotels & Resorts, Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e PGA de Portugal irá distribuir meio milhão de euros em prémios monetários e decorrerá pela primeira vez no Morgado Golf Course, em Portimão.

Em 2017, apenas pela segunda vez na história do golfe português, há dois portugueses membros do European Tour – Ricardo Melo Gouveia que no ano passado, no seu ano de estreia no circuito

principal, garantiu brilhantemente a sua permanência entre a elite; e Filipe Lima que em 2016 tornou-se no primeiro jogador a subir quatro vezes ao European Tour via Challenge Tour, a segunda divisão.

O 55º Open de Portugal no Morgado Golf Resort proporcionará a reunião dos dois portugueses melhor classificados no ranking mundial e dos dois jogadores que em 2016 fizeram história, ao representarem Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e na Taça do Mundo de profissionais na Austrália.

Filipe Lima tem 35 anos, sendo 10 anos mais velho do que o seu compatriota.

«Estou muito satisfeito (com o regresso do torneio) e é muito importante para Portugal e para os jogadores portugueses que têm sentido dificuldades em conseguirem convites para competirem no Challenge Tour ou no European Tour», disse Ricardo Melo Gouveia ao ‘press officer’ do Challenge Tour.

«É claro que irei jogar. Tento sempre retribuir ao meu país, à FPG e à PGA de Portugal, que tanto me ajudaram quando eu estava a crescer e queria aceder ao profissionalismo. Por outro lado, adoro jogar em frente ao “meu” público de casa», acrescentou o nº1 português, o único golfista nacional a ter entrado no top-100 mundial, que viveu muitos anos no Algarve antes de estudar e competir nos Estados Unidos, para, posteriormente, emigrar para o Reino Unido.

Filipe Lima, natural de Versalhes mas filho de portugueses, sente o seu país como se tivesse cá nascido, como se viu na final do Euro2016 de futebol, na qual delirou com a vitória da seleção nacional. Também ele só vê aspetos positivos no regresso do Open de Portugal no Morgado Golf Resort ao European Tour.

"É fantástico voltarmos a ter mais um torneio, depois de termos perdido o Madeira Islands Open BPI. É um torneio importantíssimo porque dá para os dois circuitos, o Challenge e o European Tour. Gosto muito deste tipo de torneios e quando são em Portugal ainda mais", declarou ao Gabinete de Imprensa da FPG.

Filipe Lima até ganhou em 2004 um torneio destas características de dual ranking, sendo um dos três únicos portugueses que contam com um título do European Tour no palmarés, a par do retirado Daniel Silva e de Ricardo Santos, ainda no ativo.

A melhor classificação de sempre de um profissional português no Open de Portugal foi obtida exatamente por ele, com um muito bom 3º lugar em 2005, no Oitavos Dunes, em Cascais, e Filipe Lima acredita que poderá destacar-se de novo, mesmo sem conhecer o campo:

"Já ouvi falar muito do Morgado Golf Course mas nunca joguei lá. Terei de prepará-lo como preparo um torneio normal… chegar lá e treinar na segunda ou na terça-feira, para conhecer o campo dessa forma."

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima não serão os únicos portugueses a competir no 55.º Open de Portugal no Morgado Golf Resort. São os únicos que têm entrada direta garantida.

Mas até é possível que Ricardo Santos, membro do Challenge Tour, consiga também o acesso direto, embora só mais perto do torneio possa haver certezas.

Por outro lado, o Algarve Pro Golf Tour tem um ranking chamado “Corrida para o Open de Portugal” e o n.º 1 dessa tabela será contemplado com um convite para jogar no Morgado Golf Course de 11 a 14 de maio.

