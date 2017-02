O Shakhtar deixou fugir o apuramento no tempo extra

O Shakhtar Donetsk deixou fugir nesta quinta-feira a possibilidade de se apurar para os oitavos-de-final da Liga Europa, ao averbar uma derrota na Ucrânia, frente ao Celta de Vigo, num encontro que foi decidido no prolongamento (0-2).

PUB

Com excelentes perspectivas de qualificação depois de ter vencido na Galiza, por 0-1, o Shakhtar só precisava de gerir a vantagem e as emoções, mas viu o Celta de Vigo lutar arduamente pelo apuramento e ver o esforço premiado já no tempo extra.

Os anfitriões dispuseram de um par de ocasiões flagantes para marcar, mas a única equipa a chegar ao golo em Kharkiv foi o Celta. Aos 90+1', já em contra-relógio, Iago Aspas fez o primeiro da noite, deixando a eliminatória igualada e forçando o prolongamento.

PUB

No tempo extra, o apuramento decidiu-se na sequência de um pontapé de canto. A bola foi endereçada para o primeiro poste, onde surgiu Cabral, de cabeça, a desviar para o 0-2 final, que coloca o Celta no sorteio de sexta-feira, em Nyon (12h portuguesas).

Resultados

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Schalke 04-PAOK 1-1 (4-1)

Fenerbahçe-FC Krasnodar 1-1 (1-2)

Saint-Étienne-Manchester United 0-1 (0-4)

Osmanlispor-Olympiacos 0-3 (0-3)

Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1 (5-2)

Roma-Villarreal 0-1 (4-1)

Zenit S. Petersburgo-Anderlecht 3-1 (3-3)

Ajax-Legia Varsóvia 1-0 (1-0)

APOEL-Athletic Bilbau 2-0 (4-3)

Lyon-AZ Alkmaar 7-1 (11-2)

Fiorentina-B. Mönchengladbach 2-4 (3-4)

Sparta Praga-FC Rostov 1-1 (1-5)

Tottenham-Gent 2-2 (2-3)

Shakhtar Donetsk-Celta de Vigo 0-2 (1-2)

Copenhaga-Ludogorets 0-0 (2-1)

Genk-Astra Giurgiu 1-0 (3-2)

Apurados

Ajax (Holanda)

Anderlecht (Bélgica)

APOEL (Chipre)

Besiktas (Turquia)

Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Celta Vigo (Espanha)

Genk (Bélgica)

Gent (Bélgica)

København (Dinamarca)

Krasnodar (Rússia)

Lyon (França)

Manchester United (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia)

Roma (Itália)

Rostov (Rússia)

Schalke (Alemanha)

PUB

PUB