Fiorentina eliminada em dia de goleada do Lyon

A Fiorentina desperdiçou em duplicado, nesta quinta-feira, a vantagem que alcançou sobre o Borussia Monchengladbach e acabou eliminada da Liga Europa, ao contrário do que aconteceu com o Lyon, que segue em frente com uma goleada sobre o AZ.

Depois do 0-1 obtido na Alemanha, a equipa comandada por Paulo Sousa tinha o pássaro na mão aos 30'. Nessa altura, a Fiorentina já vencia por 2-0, em Florença, graças a golos de Kalinic e Valero, mas um penálti convertido por Lars Stindl antes do intervalo relançou a discussão pelo apuramento.

No segundo tempo, o Borussia foi arrasador e marcou por três vezes, com o alemão Stindl a chegar ao hat-trick (47' e 55'), antes de Christensen fixar o 2-4 final.

Se em Itália houve surpresa, em França houve confirmação. O Lyon, que já tinha imposto uma goleada por 1-4 ao AZ, na Holanda, reforçou a dose na segunda mão e arrasou o adversário com um expressivo 7-1. Nesta chuva de golos sobressaiu o talentoso médio ofensivo Nabil Fekir, autor de um hat-trick que permitiu aos gauleses fecharem a eliminatória com um total de 11-2.

