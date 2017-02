Governo lança campanha para promover segurança de venda de carne picada nos talhos

O Governo anunciou esta quarta-feira que vai começar uma campanha pela segurança da carne picada vendida nos talhos, para o que vai lançar um folheto destinado aos consumidores e aos lojistas.

PUB

Na proposta de folheto discutido esta quarta-feira na reunião da Comissão de Segurança Alimentar promovida pelo Ministério da Agricultura, diz-se aos consumidores que têm o direito de saber que ingredientes entram na composição da carne picada que compram, bem como substâncias que provoquem alergias, país de origem e condições de conservação.

Aos donos dos talhos é lembrado que têm que colher amostras para detectar a presença de bactérias nocivas como a salmonela ou a E.coli.

PUB

Depois de a Deco Proteste ter publicado já este ano mais um estudo em que foram descobertas irregularidades e riscos para a saúde na carne picada, o Governo refere agora que no ano passado fiscalizou mais de 600 talhos e peixarias e que encontrou "não-conformidades menores" em 60 por cento das instalações.

Entre as situações descobertas encontram-se faltas genéricas de "higiene geral", como vegetais frescos em contacto com carne, tábuas de corte sujas ou falta de instruções de higiene. Essas "não-conformidades" foram alvo de "autos de vistoria" em que se deram instruções para as corrigir.

PUB

PUB