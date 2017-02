Melo Gouveia e Lima com chuva em Joanesburgo

Choveu muito na segunda-feira e terça-feira, o que forçou o cancelamento do pro-am do 11.º Joburg Open, que se jogaria nesta quarta-feira. E está prevista mais chuva para o resto da semana. São estas as condições que esperam Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, os dois portugueses presentes naquela que é a décima prova da época no European Tour, nos percursos East Course (Par-72) e West Course (Par-71) do Royal Johannesburg & Kensington Golf Club, em Joanesburgo, na África do Sul.

Dotado com um prize-money 1,2 milhões de euros, o Joburg Open conta com 210 participantes (é o torneio com mais jogadores do circuito), que nos dois primeiros dias jogam uma volta no East Course e outra no West Course, com o cut a fazer-se para os 65 primeiros e empatados, que depois jogam no fim-de-semana apenas no East Course.

Para Ricardo Melo Gouveia, 118.º na Race to Dubai e 175.º no ranking mundial, esta é a segunda presença consecutiva no torneio. Em 2016 jogou-se em Janeiro e foi para ele o primeiro torneio do ano, acabando em 51.º com um total de 283 (67-71-75-70), 4 abaixo do par.

Sai às 7h45 (5h45 em Lisboa), do percurso mais fácil, o West Course, num grupo com o sul-africano Richard Sterne e o inglês James Morrison. Sterne, 86.º no ranking mundial, é um dos quatro jogadores no field que estão dentro do top-100 desta tabela, juntamente com os seus compatriotas Brandon Stone (69.º), Jaco Van Zyl (92.º) e o inglês Jordan Smith (94.º).

Será o quinto torneio de Melo Gouveia na presente época do circuito europeu, sendo que foi 23.º no primeiro, em Abu Dhabi, e depois falhou os cuts no Qatar, Dubai e Malásia.

Filipe Lima, a jogar o segundo torneio depois do cut falhado no Qatar, sai no East Course às 11h55 (9h55), com o sueco Anton Karlsson e o sul-africano Rhys West.

O sul-africano Haydn Porteous vai tentar tornar-se o primeiro desde o seu compatriota Charl Schwartzel em 2010-2011 a revalidar o título.

