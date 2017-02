Madeira Rodrigues anuncia Bölöni e Delfim no Sporting

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, anunciou nesta quarta-feira que no caso de vencer as eleições de 4 de Março, László Bölöni irá regressar ao clube de Alvalade com a responsabilidade de comandar todo o futebol do clube.

Nos planos de Madeira Rodrigues, o romeno, que foi campeão treinando os “leões” em 2001-02, irá orientar a equipa sportinguista até ao final da época, altura em que o novo treinador, que será anunciado pelo candidato depois do jogo do Sporting com o Estoril, no sábado, assumirá o cargo.

"Vamos ter um coordenador para o futebol profissional e para a formação que foi o último treinador campeão pelo Sporting, László Bölöni. É o regresso de um campeão a Alvalade e é a pessoa ideal para fazer este trabalho de conjugação de futebol profissional e da formação. Ficará também responsável por toda a área da formação, pelo planeamento da equipa, da época, que necessidades temos, em conjugação muito estreita/relação directa com o treinador", disse Madeira Rodrigues.

"O Bölöni vai ter um trabalho de definição de quem são os jogadores que vão transitar de época para época, os emprestados, os jogadores da equipa B, vai acompanhar tudo isto, sempre em interligação com o treinador. Vai decidir quem vamos contratar e aqui também haverá uma interligação connosco em termos financeiros, quais são as possibilidades para cada época, definição de objectivos, um papel que László Bölöni fará como ninguém", acrescentou.

O candidato à liderança do Sporting revelou ainda que Delfim, ex-jogador “leonino”, irá desempenhar as funções de team manager.

