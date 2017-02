Freguesia lisboeta cria aplicação para cidadãos acompanharem ocorrências

A Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, vai apresentar na terça-feira uma aplicação que permite aos cidadãos acompanharem as ocorrências que denunciem junto dos serviços e serem avisados quando estas estiverem resolvidas.

A aplicação, com o nome da freguesia, já está disponível para dispositivos móveis Android e iOS e permite consultar os serviços da freguesia, geo-referenciar pedidos de intervenção no espaço público, conhecer locais e alertar para ocorrências no espaço público.

Apesar de não ser a primeira plataforma do género criada para Lisboa, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, apontou à agência Lusa que a plataforma é "moldada às necessidades" desta autarquia.

"É a primeira app que permite uma resposta direta, não é só o freguês a comunicar com a Junta, a Junta também pode comunicar com o freguês", afirmou Vasco Morgado. O autarca explicou que esta é uma aplicação "bastante completa e simples de usar" e que permite aos cidadãos "seguirem os alertas, sugestões ou problemas" que reportarem aos serviços através da plataforma.

"A pessoa fica com uma notificação referente ao alerta que fez, que fica verde quando a ocorrência está fechada e a pessoa recebe um 'push' [alerta] quando isso acontecer", explicou Vasco Morgado. O autarca frisou que esta articulação também é benéfica para a junta, pois permite "ajudar a monitorizar o território" e perceber "onde há mais problemas, onde passa mais gente, onde há desgaste da calçada ou problemas de estacionamento, por exemplo".

Para além deste acompanhamento, a aplicação permite também a recepção de notificações sobre trânsito, protecção civil, meteorologia, limpeza urbana, eventos ou serviços.

Na app Santo António, os fregueses poderão ainda consultar os eleitos e a história da freguesia, os arruamentos e quais as figuras que lhes dão nome, notícias, agenda, escolas, espaços e projectos da Junta. "Andamos a trabalhar nisto há algum tempo, para que saia o mais completa possível, ser uma verdadeira aplicação e ter mesmo aplicação", observou o presidente da Junta de Freguesia de Santo António.

Através da ligação do dispositivo móvel a um dos transmissores instalados na freguesia, é possível também receber avisos de eventos, promoções ou ementas dos restaurantes e cafés de Santo António, quando a pessoa se encontrar perto desses espaços e "ter uma ideia real do que se passa, ao minuto".

Segundo Vasco Morgado, para já estão instalados quatro destes transmissores na freguesia, mas os comerciantes que estiverem interessados também poderão tê-los nos seus espaços. Quanto ao investimento, o presidente da Junta situou em sete mil euros, acrescido de um "custo de manutenção residual de cerca de 700 euros".

