Cumprimentos caninos

Os cumprimentos dos cães fazem parte da alegria da vida. São surpresas com que se pode contar. São cumprimentos curtos. Não se pode levar a mal que não sejam prolongados. Um cão simpático pode ter de cumprimentar dezenas de

pessoas por dia.

Às vezes é só um encosto de cabeça ou até, de passagem, o levantamento do queixo acompanhado por um olhar amigo. O cão está a fazer-nos o favor de reconhecer a nossa existência. Quanto mais atarefado fôr mais telegráfico terá de ser.

Há um cão que passeia sozinho pela praia. Nunca tem fome nem sede. Só curiosidade. A maneira que tem de me cumprimentar é deixar caír a cabeça pesadamente na minha perna. Como tem as barbas encharcadas da água do mar sou sempre o primeiro a saber se está muito fria.

Antes de eu poder protestar já ele seguiu caminho. Não há chamamento humano que o convença a voltar. Bem me apetecia que ele passasse mais tempo comigo - até para conhecê-lo melhor - mas ele tem uma rotina inflexível. Os encontros fortuitos com pessoas como eu não estão contemplados no timing do circuito. Daí a breve duração mas também a intensidade de cada cumprimento.

Os gatos são conforme lhes dá: tanto podem ser chatos de tão melosos como reagir histericamente, fugindo como quem odeia o monstro que acaba de lhes estragar o dia.

Já as pessoas demoram-se tempo de mais, tendendo para a insinceridade e para o sacrifício escusado. Os cães é que são mestres cumprimentadores. Os políticos ganhariam em estudá-los mais e imitá-los menos.

