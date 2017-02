Lesão de Adrien obriga a paragem de seis a oito semanas

O médio do Sporting Adrien vai estar parado entre seis a oito semanas devido à lesão que contraiu no último jogo do campeonato, frente ao Rio Ave.

O atleta foi reavaliado pelo departamento médico do clube "leonino" tendo-lhe sido diagnosticada uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito, segundo informou nesta segunda-feira o Sporting num comunicado enviado às redacções.

Ainda de acordo com os "leões" o tempo expectável de paragem competitiva do futebolista situa-se entre as seis e as oito semanas. Assim, e se tudo correr bem, o capitão "leonino" falhará entre cinco a seis jogos do campeonato nacional, para além de estar indisponível para os compromissos da selecção portuguesa frente à Hungria, de qualificação para o Mundial 2018, a 25 de Março, e contra a Suécia, encontro particular, a 28 de Março.

Adrien deverá, por outro lado, estar disponível para defrontar o Benfica, num encontro agendado para 23 de Abril.

