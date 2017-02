Arsenal bate amadores do Sutton United e avança na Taça de Inglaterra

O Arsenal venceu esta segunda-feira em casa do Sutton United, equipa amadora do quinto escalão do futebol inglês, por 2-0, e já está nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra.

A equipa londrina venceu com golos do espanhol Pérez e de Theo Walcott e recuperou da derrota a meio da semana, em casa do Bayern Munique (5-1) para a Liga dos Campeões.

O primeiro golo da partida surgiu aos 27 minutos, quando o espanhol Lucas Pérez cruzou a bola, que acabou por entrar na baliza sem que ninguém lhe tenha tocado. Os homens da casa procuraram várias vezes sair a jogar, mas a superioridade do Arsenal, quarto na liga inglesa, foi evidente.

Aos 45 minutos, um mau passe de Ospina deixou a bola nos pés de May, mas o médio inglês não conseguiu fazer o empate para a equipa amadora.

Na segunda parte, o Arsenal entrou melhor e chegou ao golo aos 54 minutos, quando Walcott marcou o 100.º golo pelo clube, depois de um cruzamento do espanhol Monreal.

Aos 66 minutos, o avançado Deacon, o mais perigoso dos homens da casa, atirou a bola à barra, num remate de longe, e colocou os gunners em sentido, com a equipa londrina a procurar de imediato um terceiro golo.

Os visitantes criaram várias situações de perigo e podiam ter chegado ao terceiro num jogo de baixa intensidade, mas o resultado manteve-se inalterado até final.

Na próxima ronda, o Arsenal vai defrontar o Lincoln, outra equipa da quinta divisão inglesa e a primeira equipa abaixo da quarta divisão em 103 anos a alcançar esta fase da competição e que afastou nesta ronda o Burnley.

