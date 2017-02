Uma colecção de arte que vai passar de casa para o Quartel

Há 30 anos, quando ainda andava a estudar, Fernando Figueiredo Ribeiro desceu à cave da Livraria Barata, em Lisboa, para ver uma exposição. Ficou tão fascinado com um quadro que não resistiu — comprou-o com o dinheiro que tinha feito em investimentos na bolsa, quando a praça lisboeta vivia um período de “efervescência”. Não foi nessa altura que começou a comprar arte para coleccionar, mas foi a partir daí que percebeu que não pararia de admirar arte e, sobretudo, artistas portugueses. Ligado profissionalmente à área financeira (trabalha para uma gestora de activos pertencente ao grupo canadiano BMO), este economista, de 51 anos, confessa que só começou a coleccionar arte no momento em que percebeu que tinha comprado um lote de peças sem ter um espaço para as guardar. Foi na viragem do milénio, e desde então já juntou cerca de 1800 obras de arte contemporânea portuguesa, sobretudo dos últimos 30 anos, sempre segundo três critérios (que admitem excepções): gosto, técnica e tamanho (as peças tinham de ter uma escala “caseira”). Trabalhou em Londres durante onze anos e foi lá que concluiu que a arte que se faz em Portugal pode “ombrear com o que se faz internacionalmente”. Há quatro anos decidiu tornar pública a sua colecção. Mandou 24 cartas para localidades que distassem até um máximo de hora e meia de Lisboa. Negociou com várias, mas Abrantes ganhou a corrida. Em Junho de ano passado, na inauguração de uma exposição com obras da colecção, assinou um contrato de comodato de dez anos, para que o acervo, que inclui muitos dos nomes mais relevantes da arte portuguesa das últimas décadas (José Pedro Croft, Rui Chaves, Pedro Cabrita Reis, Ana Hatherly, Ana Jotta, António Júlio Duarte, Helena Almeida) e muitos artistas em início de carreira, possa ser instalado no Quartel, antiga sede dos bombeiros locais que passa a acrescentar ao seu nome Galeria de Arte Contemporânea de Abrantes/Colecção Figueiredo Ribeiro. No final deste ano fecha para obras de ampliação. Passará a ter 1100 metros quadrados de área útil e deverá reabrir no final de 2018.

Conversa numa manhã de domingo na Gulbenkian, no meio de participantes de um congresso e de uma multidão que se juntou para ver a exposição do Almada.

Gosta de conhecer pessoalmente os artistas?

Gosto muito. A minha actividade profissional envolve mais lógica, racionalidade e números. Com os artistas tenho um relacionamento mais emocional, embora os artistas, naquilo que fazem, também tenham lógicas racionais, mas são campos diferentes do meu. Foi também assim, a conhecer os artistas e aquilo que fazem, que me fui apaixonando pela arte.

O facto de ter ido para Londres levou a que começasse a olhar de outra maneira para a arte portuguesa?

Em Londres, sempre que podia ia ver exposições. Esse tempo deu para concluir que entre a arte internacional e a arte portuguesa não havia grande diferença, antes pelo contrário, a arte portuguesa ombreia com o que se faz internacionalmente. Mas, tal como em muitas outras áreas, os artistas portugueses têm de lidar com o problema da dimensão do mercado. Sou defensor do que é feito em Portugal e pelos portugueses. Pensei que podia começar a construir algo que envolvesse esta paixão pela arte e por Portugal.

Foto António Júlio Duarte, cortesia Galeria Pedro Alfacinha, Lisboa

Lembra-se da primeira peça que comprou com o pensamento de começar a colecção?

Sim, mas talvez valha a pena caracterizar primeiro a minha colecção, que é baseada em três princípios, todos com excepções.

Foto António Júlio Duarte, cortesia Galeria Pedro Alfacinha, Lisboa

Ia perguntar-lhe isso mais à frente.

Então digo-lhe já que o primeiro momento em que pensei organizar uma colecção foi quando me apercebi de que já não tinha espaço em casa para as peças que comprava. O momento em que se compra para se pendurar nas paredes, para colocar em cima de um móvel ou de um plinto, é talvez uma fase decorativa, não se é bem um coleccionar. Mas quando se começa a armazenar arte, talvez isso já seja um sinal de alguma coisa. Esse momento para mim começou na viragem do milénio. Nessa altura comprei várias peças sem ter destino para elas, sem saber onde iria pô-las.

E que tipo de obras compra?

Nunca tive ninguém a aconselhar-me, embora fale com muita gente. Mas olhando para o que reuni ao longo dos anos, percebe-se que a colecção começa por ser construída por obras com base no gosto. Em relação às técnicas, comecei no desenho e na pintura, e depois evoluí para a escultura e para a fotografia. Tenho alguma videoarte, mas não sou um apreciador. O terceiro critério para a colecção é só ter obras que caibam em casa. Reconheço, obviamente, o valor de obras de grande dimensão, mas prefiro ter obras que possam viver comigo. Mas há excepções que confirmam a regra.

A sua colecção centra-se sobretudo na arte portuguesa dos últimos 30/40 anos.

Sim. Embora tenha algumas obras anteriores, mas a grande maioria é dos últimos 30/40 anos. Mas há uma aposta em artistas jovens. A produção dos últimos 15/20 anos está muito representada. Não tenho ainda essa estatística feita, mas posso dizer que na altura da assinatura do protocolo com Abrantes a obra mais antiga era de 1970 e a mais recente de 2015.

Isso significa que compra peças que ainda estão muito frescas.

Sim.

Nestes casos, o grau de risco é maior.

Claro. É muito fácil comprar uma obra com 20 anos já validada pela crítica.

O que é que as obras de arte têm de lhe transmitir para sentir o impulso de as ter?

Há uma coisa que não sei se consigo descrever bem: as peças têm de mexer comigo, de me provocar alguma sensação, de bem-estar, de prazer. E isto não passa necessariamente por critérios de beleza. Não consigo descrever o gosto para além disto — é algo que me causa sensações positivas.

Para além do gosto, procura obras que tentam fazer reflexões sobre o que está a acontecer à nossa volta?

Eu não procuro, mas gosto de ver quando isso acontece.

Começou com o desenho e a pintura e só depois passou para escultura e fotografia...

No início tinha alguma desconfiança em relação à fotografia, menos em relação à escultura, mas fui reconhecendo que a fotografia passou a fazer parte da arte contemporânea. A escultura faz parte desde sempre, claro. Mas se hoje não se tiver fotografia numa colecção de arte contemporânea, ela fica incompleta.

Como vê a arte portuguesa actualmente?

Nos últimos dois ou três anos, noto um grande dinamismo. Meço isso pelo número de exposições que há no país. Acho fantástico haver tanta produção artística. Às vezes até me pergunto como há dinheiro para se produzir tanto em Portugal. Por outro lado, há muitos espaços independentes, onde se mostra boa arte. Estou optimista.

Foto Economista de 51 anos, começou a coleccionar arte na viragem do milénio, e já juntou cerca de 1800 obras de arte contemporânea portuguesa, sobretudo dos últimos 30 anos Enric Vives-rubio

Segue o trabalho de algum artista em particular?

Não gosto muito de citar nomes, mas não posso deixar de referir duas artistas de quem tenho núcleos relevantes: a Ana Jotta, que é uma das artistas mais representadas na colecção, e a Luísa Cunha. Mas também posso citar uma artista mais jovem, como a Sara Bichão.

Costuma visitar os artistas nos ateliers?

Sim, e gosto muito. Ir a um atelier é ter a oportunidade de conhecer melhor a obra de um artista. É ir até ao núcleo, ao sítio onde o artista dá conteúdo à sua criatividade, onde tudo acontece. É muito diferente falar com um artista fora ou dentro do seu atelier.

Quando decidiu tornar a sua colecção pública?

Sempre achei que a arte devia ser vivida. Daí ter optado por comprar quase só obras de dimensão caseira, para um espaço doméstico. A dada altura achei que tinha reunido um conjunto de peças que podiam despertar interesse de outros. A arte deve ser partilhada. Há uns quatro anos embarquei neste projecto de tornar a colecção pública. Depois conheci a Adelaide Duarte, que é doutorada em Museologia e Coleccionismo Privado, com quem fui trocando ideias e que me ajudou a inventariar a colecção. Foi ela que me ajudou a tornar a colecção pública. Para isso acontecer, defini dois critérios: não podia ser em Lisboa, porque a cidade já tem muitas coisas; e teria de estar até uma hora e meia de Lisboa. É uma distância fácil. Falei com 24 câmaras municipais. Mandei cartas a todas e, à excepção de duas, todas responderam. Muitos gostariam de ter a colecção, vários não tinham condições. Até que surgiu Abrantes, que gostaria e teria condições para acolher a colecção.

Mas porque o fez? Acha a sua colecção representativa da história da arte contemporânea portuguesa?

Sim, mas não sou pioneiro nisso. Simplesmente concluí que fazia todo o sentido torná-la pública.

Porque escolheu White Noise para a abrir a programação?

Conheço a obra do António Júlio Duarte. Não só a conheço como a admiro, e admiro-o enquanto artista. Na minha opinião, o trabalho dele não tem tido a divulgação e o reconhecimento que deveriam ter. Decidi com o município que devíamos ter uma exposição de fotografia para o arranque e pensei em White Noise, um trabalho que não tinha sido ainda mostrado na sua totalidade, e que é fantástico.

Qual foi a última obra que comprou?

Foi ontem, um desenho de Albuquerque Mendes num leilão em Paris. É uma obra de 1982 alusiva ao 25 de Abril, é um desenho com colagens.

Prepara-se muito antes de comprar?

Já conheço muitos artistas, mas ainda me preparo quando estou perante artistas jovens e que representam novas incorporações na colecção. Tento conhecer o artista, e antes disso, para não criar expectativas, tento informar-me o melhor possível na Internet. E tento falar com duas ou três pessoas, que vão variando. Nada me dá mais satisfação do que incorporar um artista, mas não posso ter tudo. Gosto de muita coisa e não posso ter tudo o que gosto. Tenho de fazer escolhas.

