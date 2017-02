Rui Costa termina Volta a Omã no segundo lugar

O português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) terminou neste domingo no segundo lugar da Volta a Omã em bicicleta, a 22 segundos do belga Ben Hermans, após a sexta e última etapa, vencida pelo norueguês Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin).

PUB

Kristoff impôs-se pela terceira vez ao “sprint” na corrida, após os triunfos nas primeira e quarta tiradas, deixando o romeno Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini) e o italiano Sacha Modolo (UAE Abu Dhabi) na segunda e terceira posições, respectivamente.

Rui Costa foi o 59.º a cruzar a meta, em Muttrah, após os 130,5 quilómetros desde The Wave, em Mascate, com o mesmo registo do vencedor, 2h57m03s, e dos concorrentes na geral, caso de Hermans e do italiano Fabio Aru (Astana).

PUB

Desta forma a classificação não sofreu alterações, com Hermans a arrebatar o triunfo final, sucedendo ao italiano Vincenzo Nibali, com 22 segundos de vantagem sobre o português Rui Costa e 35 sobre Aru.

PUB

PUB