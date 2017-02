RB Leipzig volta a aproximar-se da frente

Aconteça o que acontecer até ao final da época, já ninguém vai negar ao RB Leipzig o estatuto de grande sensação da Bundesliga, mas a equipa da Red Bull, a cumprir a sua primeira época na primeira divisão alemã, continua bem lá no topo e firme no propósito de não deixar o Bayern Munique muito confortável.

Neste domingo, a equipa de Leipzig reduziu para cinco pontos a desvantem para o líder, triunfando por 2-1 em casa do Borussia Moenchengladbach. Os melhores novatos da história da Bundesliga têm agora 45 pontos, enquanto o Bayern, que empatou no sábado com o Hertha, tem 50.

Aos 31’, o sueco Emil Forsberg fez o 1-0 para os visitantes, mas a equipa da casa teve uma oportunidade soberana para empatar em cima do intervalo com um penálti. Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden, falhou da marca dos 11 metros, permitindo a defesa ao húngaro Gulacsi.

Timo Werner, o jogador mais caro da curta história do RB Leipzig (10 milhões), fez o 2-0 aos 55’, e tudo o que o Borussia conseguiu foi reduzir aos 81’ por Vestergaard.

