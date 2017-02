Primoz Roglic vence 43.ª edição da Volta ao Algarve

O esloveno Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) venceu neste domingo a Volta ao Algarve em bicicleta, que terminou no Alto do Malhão, em Loulé, onde Amaro Antunes (W52-FC Porto) conquistou o triunfo na quinta e última etapa.

Amaro Antunes concluiu os 179,2 quilómetros, entre Loulé e o alto do Malhão, em 4h29m28s, deixando o espanhol Vicente De Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e o belga Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), na segunda e terceira posições, respectivamente, ambos a 12 segundos.

Roglic segurou o triunfo final, ao terminar a etapa no quinto lugar, a 16 segundos de Amaro Antunes, e cedeu apenas um segundo para o vencedor de 2014, o polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que ocupava o segundo posto na geral, a 22 segundos do esloveno, que sucede no historial da “Algarvia” ao britânico Geraint Thomas, campeão em 2015 e 2016.

