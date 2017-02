Desacatos entre adeptos à porta do Estádio Municipal de Braga

O jogo entre Sp. Braga e Benfica ficou manchado, neste domingo, por um confronto entre adeptos dos dois clubes, à porta do Estádio Municipal de Braga. A mais de duas horas do início do encontro, registaram-se agressões e arremesso de pedras, que obrigaram à intervenção dos agentes da PSP.

Pelo menos um veículo ficou danificado na sequência dos desacatos, sendo que um veículo do Instituto Nacional de Emergência Médica foi também chamado ao local, já depois de a polícia ter apertado o perímetro naquela zona, ainda que não haja feridos confirmados por agora.

