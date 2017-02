Paços de Ferreira respira de alívio com "bis" de Welthon

O Paços de Ferreira conquistou este domingo a segunda vitória consecutiva em casa, vencendo o V. Setúbal (2-1) com um bis do goleador brasileiro Welthon, que assim superou Mitroglou e Marega, igualando ainda o portista Soares, com 11 remates certeiros, à passagem da 22.ª jornada da Liga.

PUB

Welthon voltou a ser a principal figura dos "castores", ao marcar dois golos (24 e 64') de cabeça, garantindo três pontos de enorme importância numa jornada em que Moreirense e Estoril empataram em Moreira de Cónegos. O Paços de Ferreira ganhou, assim, dois pontos aos principais rivais na luta pela sobrevivência, impedindo ainda que os sadinos corrigissem a trajectória descendente.

Os setubalenses ainda reduziram na conversão de um penálti, já no período de compensação, com Meyong a fazer o 2-1, aos 90+1'.

PUB

PUB

PUB