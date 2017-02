Benfica em Braga para voltar a estar na frente

Desde a jornada 19, em que o Benfica perdeu em Setúbal e a diferença para o FC Porto se reduziu a um único ponto, que a liderança vai mudando temporariamente de mãos sempre que os “dragões” jogam primeiro (e ganham). Aconteceu nesta 22.ª jornada no Dragão, com o Tondela e, por isso, a missão do Benfica neste domingo, no Minho, é resgatar o primeiro lugar, algo que só conseguirá fazer com um triunfo. Menos que isso e baixa para o segundo lugar, depois de ter assumido a liderança à quinta ronda. Mas não será uma missão nada fácil para o Benfica. Não terá Jonas nem Ederson, e terá pela frente um Sp. Braga que só tem dois pontos nas últimas quatro jornadas e que precisa de vitórias para continuar a pensar no terceiro lugar.

Depois do desaire nas meias-finais da Taça da Liga frente ao Moreirense e da derrota em Setúbal, os “encarnados” reentraram no bom caminho, com dois triunfos no campeonato (Arouca e Nacional) e uma entrada em grande nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (vitória sobre o Borussia Dortmund), mas têm um adversário de elevado grau de dificuldade, que precisa de pontos. E Rui Vitória está bem consciente das dificuldades que a equipa de Jorge Simão pode colocar. “Não olho para os resultados, olho para o que as equipas valem, olho para o todo e esta é uma equipa de qualidade que está a ir à procura das ideias do treinador”, refere o treinador “encarnado”.

O Sp. Braga, pelo contrário, está em perda, não ganhando há quatro jornadas (dois empates e duas derrotas), e não está a ser capaz de reaproximar-se do terceiro lugar, para além de não conseguir ganhar uma vantagem significativa sobre o Vitória de Guimarães, três pontos atrás. Desde que chegou a Braga como substituto de José Peseiro, Jorge Simão apenas conseguiu duas vitórias, três empates e duas derrotas nos sete jogos que disputou para o campeonato.

Apesar dos maus resultados, Simão mantém a ambição, não apenas para agora, mas também para o futuro: “Neste momento o fundamental é reforçar o que temos vindo a fazer. Fui contratado para o fazer e tenho tentado criar, construir, solidificar uma equipa que, de acordo com a ambição do presidente, consiga chegar ao ponto de ser campeã nacional até 2020. E digo isto numa sequência de jogos sem vencer. É mais um obstáculo para consolidar esta equipa.”

