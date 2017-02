Belenenses e V. Guimarães anulam-se

Belenenses e Vitória de Guimarães empataram (1-1) este domingo, no Restelo, em jogo da 22.ª jornada da Liga, com os locais a reagirem bem à entrada fortíssima da formação minhota e ao golo de Hernâni (10').

Miguel Rosa (18') restabeleceu a igualdade, depois de os vitorianos terem estado muito perto de ampliar a vantagem num remate de Marega ao poste da baliza de Cristiano.

A equipa de Pedro Martins não foi capaz de aproveitar a desorientação do adversário no período que se seguiu ao golo de Hernâni, já que Rafael Martins não fez melhor que Marega, acabando por consentir o empate numa insistência do Belenenses.

Fábio Sturgeon quase "traía" a sua antiga equipa, mas o remate do agora "conquistador", já em período de compensações, saiu por cima.

