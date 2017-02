Sorte madrasta para Ricardo Santos

“Joguei lindamente nos dois dias, hoje foi mais difícil do que ontem, estava muito vento. Não ganhei porque a sorte não esteve do meu lado”, afirmou Ricardo Santos ao GolfTatto após ter sido segundo classificado, hoje, no IV Palmares Classic, a uma pancada do vencedor, o inglês Curtis Griffiths. Esta prova do Algarve Pro Golf Tour decorreu em duas voltas no percurso Alvor-Lagos do Onyria Palmares Beach & Golf Resort.

Jogando no mesmo grupo, o último do dia, os dois jogadores foram empatados na frente para o 18 (par-4). “O nosso tee shot foi idêntico”, conta o jogador da Oceânico Golf. “Joguei primeiro o segundo shot, um ferro 6 espectacular, fiquei a menos de 3 metros da bandeira; ele deu um segundo shot que não foi assim tão bom, a bola dele, comprida, ‘pitchou’ fora do green, começou a descer e foi ficar a 1 metro do buraco. O meu primeiro putt bati-o um pouco firme de mais, ainda fez um pequena gravata no buraco.”

PUB

Griffiths, um jovem de 23 anos que este ano vai competir no Challenge Tour depois de em 2016 ter sido 3.º na Ordem de Mérito do Euro Pro Tour, era o líder aos 18 buracos com uma volta de 62 (-10), Ricardo Santos segundo com 64. Hoje o inglês fez 69 e o português 68, pelo que ganhou o primeiro com a vantagem mínima, com um total de 131 (-13).

Já por duas vezes vencedor na presente época do Algarve Pro Golf Tour, Ricardo obteve neste IV Palmares Classic o seu segundo título de vice-campeão nos últimos três torneios do circuito, o outro foi a 7 de Fevereiro, no Álamos Classic.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O inglês Jamie Abbott foi terceiro com 133 (67-66), o irlandês Cormac Sharvin quarto com 135 (66-69) e no quinto lugar surge um quarteto com 137 em que se inclui o português Tiago Cruz (69-68), também já com duas vitórias na temporada corrente, incluindo no torneio anterior, o II Morgado Classic. Houve mais dois portugueses no top-10, Tomás Silva (71-67) e Tiago Rodrigues (68-70), ambos em 10.º com 138. João Carlota foi 18.º com 141 (69-72).

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB