Rui Vitória e a arbitragem: "Isto não está fácil"

Como prometido, Rui Vitória falou neste sábado do castigo que lhe foi imposto após a meia-final da Taça da Liga e que o tirou do banco do Benfica durante três jornadas do campeonato. Por arrasto, falou também da arbitragem e de Tiago Martins, o juiz nomeado para a visita dos "encarnados" neste domingo ao campo do Sp. Braga em jogo da 22.ª jornada da liga portuguesa e que esteve nesse encontro em Moreira de Cónegos que ditou a eliminação benfiquista da Taça da Liga.

PUB

Não querendo falar muito sobre estes assuntos, o técnico do Benfica acabou por falar bastante. Primeiro a arbitragem. "Não queria entrar por aí, estamos muito focados na nossa tarefa, estamos cá para a luta, vamos trabalhar muito sabemos que todas as decisões serão em Maio. Mas estamos atentos ao que se passa. Não quero entrar em aspectos particulares nesta altura, mas isto não está fácil", frisou Rui Vitória.

Depois, o técnico do Benfica falou dos casos em que se podia ter queixado da arbitragem, mas em que ficou calado: "Há aqui um jogo na Luz [om o Boavista] sofremos três golos em 20 minutos, ia para o Guiness, com erros de arbitragem e qual foi a minha postura no final? Eu disse zero. Assumimos as nossas responsabilidades, mas não há equipa nenhuma que vire com facilidade de 0-3 para 4-3. Em Setúbal fizemos um mau jogo? Fizemos. Eu disse zero. Eu não quero ser o bom aluno da turma. Não brinquem é com o meu trabalho, nem com o dos meus jogadores."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o portuense Tiago Martins, que irá reencontrar neste domingo em Braga, Rui Vitória diz que é um árbitro "que tem qualidade", mas isso não anula a amargura em relação ao castigo que sofreu. "Uma coisa é o meu castigo, outra coisa é o arbitro. Infelizmente não me ouviram. Bastava dois minutos para isto não ter acontecido. Ainda esta a decorrer um processo e não posso estar a acrescentar muito mais. É um arbitro que me parece que tem qualidade, não baralho as coisas. Mas sinto uma amargura grande e alguma tristeza porque ao longo deste tempo alguém que tem tido respeito pelos árbitros e adversários, tenho sido eu."

O Benfica joga em Braga neste domingo com o objectivo de recuperar a liderança perdida, para já, para o FC Porto. Vitória diz que Jonas não estará disponível para esse jogo, mas que a equipa terá soluções para a falta do avançado brasileiro: "Podemos esperar um Benfica dentro da linha do que tem vindo a ser. O Benfica tem versatilidade táctica e amanhã vamos criar uma nova dinâmica na frente fruto do que são as dinâmicas dos jogadores. Não há Jonas, haverá outros e daremos conta do recado."

Os "encarnados" terão pela frente um adversário em crise de resultados, mas Rui Vitória não espera facilidades. "Temos consciência de que é um jogo difícil. É bom adversário, não deixa de ter o valor que tem e vai querer ganhar. Nada muda a nossa postura, ser uma equipa forte para chegar a Braga e ganhar. Não olho para os resultados, olho para o que as equipas valem, olho para o todo e esta é uma equipa de qualidade que está a ir à procura das ideias do treinador", referiu.

PUB

PUB