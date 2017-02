Portugal vence a Polónia e joga “final” na Holanda

A selecção nacional de râguebi somou neste sábado a segunda vitória no Rugby Europe Trophy 2016-17, competição que permitirá ao vencedor disputar um play-off de acesso ao Mundial 2019. Apesar de se ter apresentado desfalcada e de ter cometido muitos erros no jogo à mão, Portugal mostrou ser claramente superior à Polónia, alcançando um triunfo claro, por 35-10, numa partida disputada no Estádio Nacional. Nuno Sousa Guedes, Manuel Picão, Tomás Appleton, Francisco Domingues e Vasco Fragoso Mendes marcaram os ensaios que garantiram aos portugueses um ponto de bónus ofensivo.

Após o triunfo no jogo de estreia na Suíça (28-10), Martim Aguiar manteve o registo vitorioso desde que assumiu o camando da selecção nacional, alcançado a quarta vitória consecutiva, uma sequência de triunfos que Portugal não alcançava desde 2004.

Privado de cerca de uma dezena de jogadores que alinham nas competições profissionais em França, a selecção nacional voltou a sentir dificuldades na luta entre avançados, apesar de ter estado bem nos alinhamentos, e cometeu mais erros do que o habitual no jogo à mão, um dos trunfos dos Lobos. No entanto, apesar do domínio territorial conseguido pela Polónia, a qualidade dos jogadores portugueses acabou por fazer a diferença.

Depois de uma fase inicial de estudo mútuo, Portugal marcou três ensaios no espaço de dez minutos, por Nuno Sousa Guedes, Manuel Picão e Tomás Appleton, conseguindo uma vantagem de 18 pontos: 21-3. Porém, em cima do intervalo, os polacos reduziram, após uma iniciativa dos seus avançados.

Na segunda parte, a equipa portuguesa acabou por estar bem defensivamente, e aos 64 minutos chegou ao desejado quarto ensaio (Francisco Domingues), que garantia o ponto de bónus. Na “bola de jogo”, Vasco Fragoso Mendes fez o quinto toque de meta de Portugal, fixando a diferença final em 25 pontos: 35-10.

Portugal volta a jogar no Rugby Europe Trophy a 4 de Março, contra a Holanda, um encontro que deverá ser decisivo para definir o vencedor da competição.

