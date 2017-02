Pleno de vitórias portuguesas na Liga Europeia

Benfica, FC Porto e Oliveirense já se tinham apurado para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins e confirmaram essa qualificação num dia em que o contingente português na competição somou apenas vitórias.

Na 6.ª e última jornada da fase de grupos, foram as "águias" a entrar primeiro em pista, conseguindo um triunfo confortável sobre o Diessbach, por 12-2, que confirmou o primeiro lugar do Grupo A com seis pontos de vantagem sobre o segundo, o Amatori Lodi.

Números semelhantes obteve o FC Porto diante dos italianos do Bassano (13-3), reforçando o segundo lugar do Grupo B, no qual foi apenas suplantado pelo Barcelona (15 pontos contra 13).

No Grupo D, a Oliveirense manteve uma folha de serviço imaculada, estendendo a sua série para um pleno de vitórias, ao bater o Breganze por 5-4 na derradeira ronda. Foi, de resto, a única equipa com seis triunfos em seis partidas.

Já o Sporting despediu-se da prova também com um triunfo, sobre o Reus, por 6-3. Um resultado que manteve os "leões" no terceiro lugar do Grupo C, com nove pontos, a três do apuramento para a fase seguinte.

