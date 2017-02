Moreirense falha ultrapassagem ao Estoril na Liga

O Moreirense desperdiçou neste sábado uma oportunidade de ouro para ultrapassar o Estoril no fundo da classificação, à 22.ª jornada. No Minho, os anfitriões estiveram a vencer até aos 85', altura em que um autogolo de Pedro Rebocho fixou o 1-1 final, mantendo os visitantes um ponto acima do adversário, no 14.º lugar da Liga.

O marcador funcionou apenas na segunda parte em Moreira de Cónegos. Sougou desmarcou-se com perspicácia, recebeu um passe longo com qualidade, contornou o guardar-redes e abriu o activo, de pé esquerdo, aos 53'. O Moreirense colocava-se em boa posição para atingir a sexta vitória na prova, mas o Estoril ainda reagiria.

Aos 85', Kléber abriu no flanco esquerdo para a subida de Gustavo Tocantins, que arrancou um cruzamento tenso para a pequena área. Na tentativa de cortar a bola, Pedro Rebocho, de carrinho, acabou por introduzi-la na própria baliza, restabelecendo a igualdade.

Desde que Pedro Carmona chegou a Portugal, na segunda quinzena de Dezembro, esta é a melhor série de resultados do Estoril, depois de um empate em Braga (1-1) e de um triunfo sobre o Paços de Ferreira (2-1).

