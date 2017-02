Jornada europeia positiva para o andebol de Benfica e Sporting

O Benfica alcançou neste sábado, na 2.ª jornada, a primeira vitória no Grupo D da Taça EHF, batendo, em Lisboa, os espanhóis do Anaitasuna, por 33-28. Belone Moreira, com sete golos, destacou-se como goleador, seguido de Davide Carvalho e Paulo Moreno, ambos com quatro. Na próxima ronda, no dia 4 de Março, as “águias” jogam na Finlândia, frente ao Cocks.

Na Taça Challenge, o Sporting adiantou-se nos oitavos-de-final, batendo os macedónios do Pelister Bitola por 32-18, na primeira mão. Frankis Marzo foi o melhor marcador da partida, com seis golos, enquanto Janko Bozovic, Pedro Solha e Pedro Portela marcaram por quatro vezes cada. No domingo, disputa-se o segundo round da eliminatória, em Almada.

