Bulos estica manta e Boavista salta três postos

Miguel Leal deu a titularidade ao peruano Iván Bulos e o avançado respondeu com um golo (63') para garantir a vitória do Boavista, por 1-0, sobre o Feirense, em jogo da 22.ª jornada da Liga, disputado em Santa Maria da Feira, onde os locais não perdiam desde a mudança no comando técnico.

O treinador do Feirense, Nuno Manta, perdeu uma excelente oportunidade para ultrapassar os "axadrezados" na tabela classificativa, permitindo que a formação portuense saltasse para o oitavo lugar, com 29 pontos, estando a um pequeno passo de garantir a permanência e poder libertar-se para outras discussões.

Bulos bateu Vaná na sequência de uma rápida e longa variação de flanco que solicitou a criatividade de Iuri Medeiros, que encontrou espaço e o tempo perfeitos para assistir o avançado. O peruano acabou por aproveitar uma das poucas ocasiões de golo.

O Boavista beneficiou, depois, de uma jogo de transições e Vaná ainda foi chamado a evitar o segundo golo, a remate de Iuri Medeiros. O encontro acabaria com o Boavista reduzido a dez, após expulsão de Idris, no período de compensação.

