Costa Amarante assume-se apenas como cineasta

Na conferência de imprensa dos vencedores - onde, tradicionalmente, o espaço dedicado às curtas é bastante curto, Diogo Costa Amarante praticamente só respondeu a jornalistas portugueses.

Como sucessor de Leonor Teles e João Salaviza no prémio berlinense, esquivou-se a responder ao que torna o cinema português tão forte no formato curto, preferindo dizer "são só boas notícias!". Mostrou-se também pouco disposto a assumir o "cliché" do cineasta português. "Sou um cineasta. Acontece que sou português, mas já vivi nos EUA, em Espanha, em Berlim..."

Inevitavelmente, a pergunta da polémica dos júris levantou-se; Cidade Pequena candidatara-se ao apoio do ICA, que acabou por não ter, e é uma produção inteiramente de autor. Mas Diogo Costa Amarante recusou confundir as coisas. "Não ter conseguido o apoio do ICA [para o meu filme] não exclui a minha vontade de me associar ao grupo de pessoas ligado à Associação Portuguesa de Realizadores, com cujos valores me identifico."

