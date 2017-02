Duas versões para Marcelo: "Perguntou mil vezes" ou "cedeu a Costa"?

Qual das duas é verdade? Esta quinta-feira, o Diário de Notícias garante que "o Presidente da República mil vezes perguntou ao primeiro-ministro se havia algum acordo para isentar a administração da CGD de entregar as declarações de património no TC e mil vezes o primeiro-ministro lhe respondeu que não" - uma frase que é atribuída a "uma fonte de Belém", que livra o chefe de Estado de responsabilidades no processo negocial com o ex-presidente da Caixa.

Versão contrária é contada, esta manhã, pelo Correio da Manhã. Diz o jornal que há dois SMS de Mário Centeno para António Domingues (citados entre aspas), enviados antes da promulgação da lei, que envolvem directamente o Presidente no caso – e o responsabilizam. Um primeiro dizendo que Marcelo "queria muito" que ficasse "expresso na lei" a entrega de declarações; um segundo, ainda em Junho mas poucos dias depois, em que o ministro diz ao gestor que "o problema da entrega de declarações desapareceu", dando a entender – reforça ao jornal – que foram desenvolvidas digilências para a "resolução" do problema.

No comunicado da última segunda-feira à noite, Marcelo deixou algumas frases que levam a acreditar que o assunto lhe foi levado pelo Governo aquando da promulgação da lei: "O PR tomou devida nota, em particular, da confirmação da posição do Governo quanto ao facto de a alteração do Estatuto do Gestor Público não revogar nem alterar o diploma de 1983, que impunha e impõe o dever de entrega de declarações de rendimento e património ao Tribunal Constitucional. Posição essa, desde sempre, perfilhada pelo Presidente da República – aliás, como óbvio pressuposto do seu acto de promulgação – e expressamente acolhida pelo Tribunal Constitucional", diz Marcelo no texto em que "aceitou" a manutenção de Mário Centeno em funções. E ainda acrescentou: "a interpretação autêntica das posições do Presidente da República só ao próprio compete."

