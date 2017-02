Tiger Woods não está sequer em estado de aparecer

Tiger Woods já tem mais desistência do que voltas jogadas no seu mais recente regresso à competição. Mas, como diz a Golf Digest, o seu último abandono “é o mais perturbante porque nem sequer envolve jogar golfe”.

Depois de ter retirado na sexta-feira a sua inscrição no Genesis Open, no Riviera Country Club, em Los Angeles, o californiano de 41 anos cancelou a conferência de imprensa para ali agendada primeiro para terça-feira, depois para quarta-feira.

Isto não seria de estranhar, se não fosse o caso de o torneio ter o envolvimento da sua empresa TGR Live e de a Fundação Tiger Woods ser a sua principal beneficiária. Agora não é claro se Tiger aparecerá sequer neste torneio do PGA Tour que hoje começa.

A notícia foi dada pela organização do torneio: “Depois de receber tratamentos diários nos últimos dias sobre os seus recorrentes espasmos nas costas, Tiger Woods foi uma vez mais aconselhado pelos médicos a limitar todas as actividades e não vai dar a conferência na quarta-feira. Não será recalendarizada.”

Depois de falhar a época inteira de 2015-2016 no PGA Tour enquanto recuperava de operações nas costas, Woods foi 15.º em Dezembro num field de 18 jogador no Hero World Challenge nas Bahamas, Tiger Woods anunciou um ambicioso calendário competitivo com quatro torneios em cinco semanas.

Começou no Farmers Insurance Open em San Diego, falhando o cut em Torrey Pines, depois veio o Omega Dubai Desert Classic e a desistência após uma primeira volta de 77, e na sexta-feira cancelou as suas participações no Genesis Open no The Honda Classic da próxima semana.

