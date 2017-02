Outdoor do PS "financia" polémica na Madeira

É mais uma polémica com outdoors do PS, depois daquela que, em Agosto de 2015, na pré-campanha para as legislativas desse ano, colocou o rosto de pessoas que aceitaram dar a cara pelo partido ao lado de histórias de vida falsas, sem o conhecimento das retratadas. Agora diz apenas respeito à Madeira, onde, na semana passada, os socialistas colocaram em vários locais do arquipélago cartazes de grandes dimensões que têm motivado críticas proporcionais de vários quadrantes e mesmo de quem aparece na imagem.

Adelaide Ribeiro, que foi a número três da lista dos socialistas madeirenses nas últimas legislativas – o PS-Madeira elegeu dois deputados para São Bento –, manifestou publicamente o desagrado em ver a sua fotografia no cartaz. Em causa, está a mensagem “Incêndios 2016, Financiamos a Reconstrução” e a imagem de fundo, em que, de um mar de bandeiras do PS, emergem Adelaide Ribeiro e o líder regional do partido, Carlos Pereira.

“Tirem-me deste cartaz!”, escreveu a investigadora, que é também um das secretárias-adjuntas do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, num grupo no Facebook, conotado com o PSD-Madeira. Mais à frente, e em resposta a um comentário, Adelaide Ribeiro escreve que não sente orgulho em figurar naquele outdoor.

Ao PÚBLICO, a socialista declinou comentar o assunto, dizendo apenas que já tinha informado a direcção do partido do seu desagrado. Um sentimento que é extensível a outros militantes e dirigentes. Um antigo dirigente do PS-Madeira, que pediu para não ser identificado, lamenta a opção de comunicação. “As pessoas olham para aquilo e vêem um aproveitamento político de uma tragédia”, argumenta, lembrando as críticas “legitimas” que têm sido feitas ao PSD-Madeira, exactamente por este mesmo motivo.

Além da "colagem" feita pelo partido na fotografia entre os incêndios, que no Verão passado provocaram três mortos e centenas de desalojados,e um momento festivo, também a frase "Financiamos a reconstrução" tem motivado reparos. “O PS espalhou um cartaz pela Madeira. É inacreditável, para não dizer que é asqueroso. As verbas do Orçamento de Estado são do PS?”, questionou também Edgar Silva, líder do PCP no arquipélago.

Carlos Pereira não comenta a polémica. Nas "notas diárias" que publica na sua página oficial no Facebook, o líder socialista, que é deputado em São Bento, sublinha que a importância da solidariedade nacional para com as vítimas dos incêndios, e insiste: “Fico muito contente, e não me peçam para esconder, com este apoio ao povo que represento”.

Também o secretário-geral do PS-Madeira, Jaime Leandro, não entende as reacções negativas. A fotografia, explicou, é referente à campanha para as legislativas de 2015, e todas as pessoas que constam na imagem foram, garantiu, previamente informadas. Jaime Leandro adianta também que a estratégia de comunicação, de informar sobre os apoios de Lisboa à Madeira, vai continuar, em linha com que o tem acontecido.

O anterior outdoor do PS-Madeira aludia ao financiamento de 50%, inscrito no Orçamento de Estado para este ano, do novo hospital central do Funchal.

