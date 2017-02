Matos Correia a um passo da demissão da comissão de inquérito

Esta quarta-feira no final de mais uma tensa reunião da comissão de inquérito, em que a esquerda chumbou todos os pedidos de documentos trocados entre António Domingues e o Ministério das Finanças, o social-democrata José Matos Correia anunciou que irá "reflectir" se tem condições para continuar a presidir àquela comissão parlamentar.

PUB

Matos Correia diz que são conhecidas as "divergências" que tem em relação à forma como decorrem os trabalhos e diz que precisa fazer uma reflexão sobre o caso. Os argumentos são os de que pode estar em causa a procura da verdade e os direitos das minorias.

"As comissões de inquérito criadas por uma minoria, seja ela qual for, têm de funcionar em termos de permitir que o apuramento da verdade se faça e os direitos das minorias sejam garantidos. Tenho duvidas que isso esteja a acontecer. Queria comunicar que entre hoje [quarta-feira] e amanhã irei fazer uma reflexão e decidir se tenho condições para continuar a ser presidente desta comissão de inquérito", disse.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A decisão de Matos Correia surge na sequência de mais uma votação em que PS, PCP e BE decidiram chumbar todos os requerimentos do PSD e do CDS para que fossem admitidos pela CPI os emails trocados entre responsáveis do Ministério das Finanças e o ex-líder da Caixa Geral de Depósitos, António Domingues; para que fossem pedidas todas as sms trocadas entre os dois lados ou mesmo para saber se estas existem.

Os três partidos argumentaram que estes pedidos estavam fora do âmbito da comissão de inquérito e obrigaram a que fosse feita uma votação. Os incidentes da vida parlamentar são aqui importantes uma vez que tanto o PSD como o CDS ainda vão decidir o passo a seguir e fizeram questão de deixar escrito em acta que consideram a “votação ilegal”, votando “sob protesto”, disse tanto o deputado do CDS, João Almeida, como o deputado do PSD, Hugo Soares.

Perante estes acontecimentos, Matos Correia disse poder estar a ser posta em causa “o direito das minorias” e também o “apuramento da verdade”. Esta quinta-feira decide se dá o restante passo até à demissão.

PUB

PUB