Homem em fuga depois de assaltar banco em Lisboa

Um homem que assaltou uma agência do banco BIC, situada na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, no início da tarde desta quarta-feira, fugiu com o dinheiro depois de ameaçar um dos funcionários, relatou fonte da PSP.

O homem chegou ao banco por volta das 14h50, e exigiu dinheiro a um funcionário do balcão, sob ameaça, avançou à Lusa a fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

De seguida, o homem saiu da instituição bancária com o dinheiro, um montante ainda desconhecido pelas autoridades. De acordo com a mesma fonte, o homem "fugiu para parte ainda incerta, pelo próprio pé". A Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência, disse a fonte.

