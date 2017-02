Queda de carro de rali a rio em Mortágua causa um morto

Um carro de rali com dois ocupantes caiu nesta quarta-feira ao rio Criz, em Mortágua, avança o Jornal de Notícias. Em declarações ao jornal, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, referiu que um dos ocupantes foi retirado do veículo e foi transportado para o Centro Hospitalar de Coimbra. A segunda vítima do acidente foi encontrada sem vida às 18 horas. A informação foi igualmente confirmada pela agência Lusa, que refere que a vítima mortal foi retirada das águas do rio Criz por volta das 18h15, tendo o corpo sido localizado fora da viatura pelos mergulhadores.

O alerta às autoridades foi dado às 15h16. No local estiveram presentes os bombeiros voluntários de Viseu, com uma equipa de mergulhadores, além de elementos dos bombeiros de Mortágua e de Santa Comba Dão, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

