Usain Bolt e Simone Biles são os grandes vencedores dos Prémios Laureus 2017

O atleta jamaicano Usain Bolt e a ginasta norte-americana Simone Biles foram os grandes vencedores dos Laureus, os prémios dedicados ao desporto, arrecadando os galardões de melhor Desportista Masculino e Desportista Feminina, respectivamente, de 2017. Cristiano Ronaldo estava entre os nomeados.

PUB

Os prémios foram entregues aos atletas pela actuação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Bolt junta-se assim a Roger Federer, Serena Williams e Kelly Slater, como os únicos desportistas a receberem quatro Laureus.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro permitiram entregar mais três galardões na cerimónia realizada no Mónaco. Michael Phelps, que se tornou no atleta olímpico com mais medalhas de sempre, ficou com o prémio Regresso do Ano; a italiana Beatrice Vio, que competiu na esgrima em cadeira de rodas, recebeu a distinção de Desportista com Deficiência do Ano; e a equipa olímpica de refugiados levou para casa o galardão de Inspiração Desportiva.

PUB

A equipa inglesa do Leicester recebeu ainda um prémio especial para assinalar o feito de conquistar a Premier League contra todas as expectativas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pela primeira vez, o público teve a oportunidade de escolher o momento desportivo do ano. Neste âmbito o vencedor foi a equipa de sub-12 do Barcelona por um momento de fair-play depois de um jogo em Tóquio, no Japão, e que se tornou viral.

Por fim, o piloto da Fórmula 1 Nico Rosberg recebeu o prémio Laureus Reviravolta do Ano, depois de ter vencido o campeonato do mundo em 2016. Em 2014 e 2015, Rosberg ficou sempre em segundo lugar atrás do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton.

PUB

PUB