Pires coroa Portimonense em ronda de despedimentos

Depois de dois empates e uma derrota, o Portimonense regressou às vitórias graças a um golo solitário de Pires - máximo “artilheiro” da II Liga com 16 golos – capitalizando os três pontos conquistados frente ao V. Guimarães B para reforçar o comando da prova, que lidera com um jogo em atraso e 60 pontos (sete de vantagem sobre o Desportivo das Aves e 16 para Varzim e Académica) numa ronda marcada pelos despedimentos de Ivo Vieira, no Aves, e de João de Deus, no Sporting.

A espiral descendente dos avenses, confirmada com o empate “arrancado” em casa frente ao Gil Vicente, acabou mesmo por custar a “cabeça” do treinador Ivo Vieira, que depois de impressionante série de 19 partidas sem perder para o campeonato, desperdiçou 11 pontos nos últimos quatro desafios, somando consecutivamente três das quatro derrotas averbadas em toda a prova. Na prática, de nada valeu a almofada de nove pontos sobre o terceiro classificado, face ao ensejo perdido de superar o líder. Também João de Deus não terá resistido à maré negra de 12 jogos consecutivos sem vencer, nove dos quais resultaram em derrotas, a última frente ao surpreendente Varzim, que superou o “reforçado” Sporting B, por 1-2, em Alcochete, indiferente ao SOS lançado a André Geraldes e a Francisco Geraldes por um “leão” em sofrimento no penúltimo posto.

Atenta e na posse dos resultados da jornada, a Académica cumpriu na recepção ao Sporting da Covilhã (2-0), posicionando-se de forma a poder aproveitar qualquer descuido do vice-líder.

Ainda na frente, o Santa Clara não desarma, suplantando na tabela o Benfica B (surpreendido em Viseu, 2-1). Depois de duas derrotas comprometedoras, os açorianos bateram o Cova da Piedade (2-0) e continuam na expectativa, ainda que a distância considerável. A estreia de João Barbosa no comando técnico dos piedenses ficou marcada pelas expulsões de Silas e Danielson, em jogo com três vermelhos.

Numa jornada que rendeu três empates a um golo (Leixões-Fafe, Desp. Aves-Gil Vicente e Olhanense-U. Madeira), destaque para a goleada (5-0) imposta pelo Sporting de Braga B ao Vizela, a permitir a aproximação a um Penafiel que não resistiu à reacção do FC Porto B, perdendo em casa (0-2) com dois penáltis. Pontos fundamentais para as aspirações dos campeões nacionais na fuga aos lugares de despromoção.

A luta pela sobrevivência registou ainda outras tentativas de revolta, com Freamunde e Académico de Viseu a resurgirem. Os “capões” bateram o Famalicão e somam nove pontos nos últimos três jogos, baralhando as contas dos aflitos, onde o Leixões acabou por permitir a igualdade perante o Fafe, estando agora 12 equipas metidas num intervalo de seis pontos.

