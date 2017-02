João de Deus deixa Sporting B

João de Deus deixou esta quarta-feira, após derrota (1-2) com o Varzim, o comando técnico do Sporting B. A formação "leonina" soma 12 jogos consecutivos sem qualquer vitória, tendo perdido nove e empatado três, o que se reflecte de forma dramática num penúltimo lugar da tabela classificativa da II Liga, com 27 pontos, a seis da linha de salvação.

PUB

Enquanto treinador da equipa B em quase duas temporadas, João de Deus venceu 43 partidas, tendo empatado 27 e somado 39 derrotas.

PUB

PUB