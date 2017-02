Armazém da Sapec ficou totalmente destruído mas produção continua

O director geral da Sapec Agro, João Martins, admitiu nesta terça-feira que o armazém de produtos de enxofre onde deflagrou um incêndio, por volta das 3h da manhã, ficou completamente destruído, mas garantiu que a laboração da fábrica não foi afectada e prossegue normalmente.

“Houve uma intervenção rápida da nossa equipa de bombeiros e chamámos de imediato outras corporações que ajudaram no combate ao incêndio”, disse João Martins, acrescentando que a nuvem de fumo que se propagou para as freguesias da Gandia, Praias-do-Sado e Faralhão, no concelho de Setúbal, deverá “dissipar-se totalmente dentro de uma ou duas horas”.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira (CDU), lamentou a ocorrência do incêndio numa das maiores empresas da região, mas congratulou-se com o facto de a empresa não ter interrompido a laboração e prosseguir a sua actividade normalmente.

Em declarações à Lusa, a autarca disse, contudo, estar preocupada “com os prejuízos numa empresa de referência nacional e internacional situada no concelho e que contribui de forma significativa para o PIB nacional”.

Maria das Dores Meira adiantou também que do combate ao incêndio resultaram, até agora, seis feridos ligeiros, cinco dos quais foram assistidos no hospital de São Bernardo, em Setúbal, e um, da companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, no hospital de São José, em Lisboa, que terá sofrido queimaduras numa mão na sequência de uma queda.

“Congratulamo-nos por não ter havido vítimas mortais, apenas alguns feridos ligeiros, e por a fábrica não ter sido atingida devido à pronta intervenção dos bombeiros”, acrescentou a autarca setubalense.

Maria das Dores Meira lembrou que as aulas nas escolas das freguesias mais afectadas pela nuvem de fumo foram suspensas esta terça-feira, adiantado no entanto que todas deverão retomar a actividade normal na quarta-feira.

O incêndio que deflagrou hoje, às 3h, em dois armazéns com enxofre da Sapec Agro, em Mitrena, Setúbal, foi controlado, mas as operações de rescaldo deverão prolongar-se por vários dias.

Entretanto, a Protecção Civil Municipal apelou à população das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetar portas e janelas “com toalhas molhadas” até que desapareça a nuvem de fumo provocada pelo incêndio.

