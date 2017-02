Um em cada cinco jovens já foi vítima de violência psicológica no namoro

O Dia dos Namorados aproxima-se e nem tudo é um mar de rosas. Numa altura do ano em que a discussão sobre os perigos do envio de “nudes” se intensifica, a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) prepara-se para divulgar um estudo que alerta para a violência no namoro.

PUB

Na terça-feira, às 12h, a sala 119 da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto vai ser o palco de uma conferência de imprensa sobre os dados mais recentes de violência no namoro da UMAR.

Os resultados do estudo nacional são preocupantes. Com uma amostra de 5500 jovens, a associação adianta que, aproximadamente, um em cada quatro jovens considera normal partilhar fotografias íntimas ou insultar o companheiro(a) através das redes sociais; e aproximadamente um em cada sete legitima a violência psicológica, sendo que 19% dos jovens que participaram admitiram já ter sido vítima deste último tipo de violência.

PUB

Enfatizar “a necessidade de um trabalho concertado no âmbito da prevenção” é um dos principais objectivos da conferência, que contará com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino.

No final do ano passado, Catarina Marcelino ajudou a desenvolver uma campanha nacional de prevenção à violência no namoro, em parceria com as federações académicas. A origem da campanha foi precisamente um estudo da UMAR lançado nos primeiros meses de 2016, que, relativamente a uma amostra de 2500 jovens, indicava que um em cada seis jovens considerava normal forçar relações sexuais.

PUB

PUB