Ausência de rede telefónica atrasa socorro a agricultor que morreu em Castro Laboreiro

A autarquia de Melgaço atribui a responsabilidade da morte de um homem, na sequência de um despiste num tractor agrícola, à falta de rede de comunicações no local. O autarca Manoel Batista diz que é “lamentável ter de se percorrer quatro quilómetros para conseguir rede” numa situação onde “uma chamada de telemóvel no local poderia ter sido crucial”.

PUB

O agricultor de 67 anos morreu no domingo, em Ribeiro de Baixo, um lugar no distrito de Viana de Castelo. O presidente da Câmara Municipal de Melgaço diz que a população chegou ao local “de forma quase imediata”, mas quando tentaram accionar os meios de socorro não tinham rede móvel. Para pedir ajuda, os familiares tiveram de se deslocar até ao centro da vila de Castro Laboreiro, o local mais próximo com rede.

A fraca cobertura móvel é já há muito tempo um problema em Ribeira de Baixo, mas devido ao mau tempo a aldeia está também sem rede fixa desde a noite de 3 de Fevereiro.

PUB

O presidente da Câmara Municipal de Melgaço disse ao PÚBLICO que a população alertou a PT logo na madrugada de dia 4, mas até esta segunda-feira a rede continua cortada. Manoel Batista diz que a autarquia tem feito esforços para melhorar as condições de comunicação móvel junto de todas as operadoras e espera que agora se tomem finalmente decisões para melhorar a situação. Para o autarca, esta é uma “condição fundamental para o desenvolvimento do interior”. Quanto à falha da rede fixa diz que “é lamentável o local estar sem acesso a comunicações telefónicas há já dez dias” e que a população e a Junta de Freguesia de Castro Laboreiro têm vindo a fazer queixas junto da PT para que o problema seja resolvido rapidamente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada pelo PÚBLICO, fonte oficial da PT disse apenas que com o mau tempo que se fez sentir em todo o país houve um acréscimo no número de avarias registadas, mas que têm “desde o primeiro momento todas as suas equipas no terreno” para resolver todos os casos. Não sabem, no entanto, quando é que a situação volta a estar regularizada.

O presidente da autarquia diz ainda que os problemas na rede são um problema, não só para a população, mas também para o desenvolvimento económico e turístico do concelho. O autarca explica que quem visita a região quer continuar a estar conectado, algo que é impossível em muitas zonas de Melgaço e do Parque Nacional Peneda-Gerês. “Ninguém vai querer visitar um local com deficiências na comunicação que o impossibilitará de contactar algum meio em caso de socorro”, alerta.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB