Jordan Spieth regista nona vitória no PGA Tour

Jordan Spieth venceu pela nona vez no PGA Tour tornando-se no primeiro jogador com tantos triunfos desde Tiger Woods (este com 15 títulos) antes dos 24 anos. Foi no AT&T Pebble Beach Pro-Am, na Califórnia, onde não deu hipóteses à concorrência vencendo com um total de 268 (68-65-65-70), 19 abaixo do par, para deixar o seu mais próximo opositor, Kelly Kraft (69-70-66-67), campeão do U.S. Amateur em 2011, a 4 pancadas de distância.

Para Spieth, de 23 anos, e já com dois majors no palmarés, foi a primeira vez desde o Masters de 2016, em que desperdiçou uma vantagem de 5 shots para o último dia, que se posicionou no comando de um torneio do PGA Tour aos 54 buracos. Assim, pensou na forma como Tiger Woods se exibiu no Open dos EUA de 2000 em Pebble Beach, jogando os últimos 26 buracos sem qualquer bogey e debaixo de condições climáticas severas.

Num campo saturado de água, Spieth não fez qualquer bogey nos últimos 28. E no domingo o putt para par mais comprido que teve foi de metro e meio. E assim esta foi a quinta vez que ganha com uma vantagem de pelo menos 3 shots.

O actual campeão do Open dos EUA e duas vezes vencedor aqui em Pebble Beach (2009 e 2010), Dustin Johnson, foi terceiro com 273 (706-69-66-68), subindo de 4.º para 3.º no ranking mundial, por troca com o sueco Henrik Stenson, Brandt Snedeker quarto com 274 e o n.º 1 mundial Jason Day partilhou o quinto posto com Gary Woodland e Jon Rahm, este o espanhol que vencera a 29 de Janeiro o Farmers Insurance Open em Torrey Pines.

Spieth, que sucedeu na lista dos vencedores a Vaughn Taylor, manteve a 6.ª posição no ranking mundial, tornou-se assim o sétimo jogador consecutivo na faixa etária dos 20 a ganhar no PGA Tour. Leva já quatro top-10’s nos seus primeiros quatro torneios do ano e parece estar a ganhar forma para o Masters no início de Abril. As 16 voltas que jogou em 2017 foram todas abaixo do par.

O seu único desapontamento foi não ter vencido o pro-am ao lado do cantor de country Jake Owen – acabaram em terceiro, a quatro pancadas de Ken Duke/Carson Daly.

No European Tour, o paraguaio Fabrizio Zanotti fez um eagle no último buraco para ganhar o Maybank Championship, do European Tour, por uma pancada de diferença em relação ao norte-americano David Lipsky. A prova decorreu no Saujana Golf & Country Club, em Kuala Lumpur, Malásia.

