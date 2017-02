Homem de 24 anos perde braço em acidente de trabalho

Um homem de 24 anos perdeu este sábado um braço num acidente de trabalho com uma máquina de lavagem de inertes, numa exploração localizada em Praia d'el Rei, concelho de Óbidos, disse fonte dos bombeiros.

A vítima, empregado de uma empresa de extracção de inertes, estaria a manusear o equipamento "e ficou com o braço preso", explicou Júlio Manuelito, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, afirmando, no entanto, desconhecer as circunstâncias em que se deu o acidente.

O homem foi socorrido por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos bombeiros de Óbidos, distrito de Leiria.

De acordo com o adjunto de comando, o braço da vítima acabaria por ser amputado "no local" por acção da máquina que o homem manuseava. Em estado considerado grave, o ferido foi posteriormente transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, por um helicóptero do INEM.

O alerta para o acidente foi dado às 12h25 e no local, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil, estiveram 16 operacionais, seis veículos e o referido meio aéreo.

