V. Setúbal e Desp. Chaves deram mais um passinho rumo à manutenção

Por duas ocasiões, os ferros da baliza do Desportivo de Chaves impediram o Vitória de Setúbal de chegar ao golo e vencer o duelo com os transmontanos. Neste sábado, no Estádio do Bonfim, os sadinos estiveram mais perto do triunfo, mas o resultado não saiu do nulo inicial, fazendo com que as duas equipas continuem empatadas na classificação e com os olhos postos no sexto lugar.

Primeiro foi Nuno Santos a acertar no ferro da baliza à guarda de António Filipe e depois foi João Carvalho. Dois jogadores emprestados pelo Benfica ao Vitória.

A equipa de José Couceiro teve mais posse de bola, jogou melhor e criou várias ocasiões de golo. Mas as tentativas dos setubalenses esbarraram sempre na defesa e guarda-redes do Desp. Chaves.

Os flavienses exibiram-se uns furos abaixo daquilo que já mostraram ser capazes esta temporada e só quando Davidson entrou na equipa as coisas melhoraram um pouco e o Desp. Chaves criou verdadeiro perigo junto da baliza de Bruno Varela.

Apesar da divisão pontual, o resultado acaba por satisfazer as duas equipas, já que ambas ficaram um pouco mais perto do objectivo da época: a manutenção.

