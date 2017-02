Inglaterra ganha em Cardiff e continua a perseguir o recorde dos All Blacks

Dois jogos no Torneio das Seis Nações 2017, duas vitórias “arrancadas a ferros” com ensaios nos últimos 10 minutos e a Inglaterra está cada vez mais próxima de garantir uma proeza histórica: bater o recorde de 18 vitórias consecutivas de uma selecção de râguebi, máximo que está na posse da Nova Zelândia. Neste sábado, em Cardiff, num jogo de grande qualidade, o “XV da Rosa” derrotou o País de Gales, por 21-16. Na outra partida da centenária competição, a Irlanda alcançou em Itália a sua maior vitória de sempre na prova (63-10) e tornou-se na primeira selecção a somar um ponto de bónus no torneio.

PUB

No Principality Stadium, na capital galesa, a Inglaterra confirmou que se transformou numa máquina de ganhar jogos desde que o australiano Eddie Jones assumiu o comando dos ingleses. Num jogo com alternâncias constantes no marcador, os galeses venciam por 16-11, aos 60’, mas uma penalidade de Farrell e um ensaio de Daly, a quatro minutos do final, garantiram a vitória inglesa.

Em Roma, a tarde foi de descalabrado para a Itália, que sofreu nove ensaios da Irlanda. CJ Stander e Craig Gilroy alcançaram um hat-trick.

PUB

A segunda jornada fica concluida neste domingo, em Saint-Denis, com o confronto entre a França e a Escócia, no Stade de France (15h).

PUB